Рогов сообщил, что ВСУ в Трудовом, Ильинке и Степановке сдаются в плен

Очагов сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенных пунктах Трудовое, Ильинка и Степановка в ДНР не осталось, украинские солдаты сдаются в плен. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

"Очагов сопротивления в них нет, сдаются [в плен] солдаты ВСУ, которые не успели убежать. Первый населенный пункт - это Трудовое, находящееся на стыке южнодонецкого и времевского направлений. Оно находится севернее Богоявленки, продвижение тут составило около трех километров вглубь. Два других населенных пункта находятся близко друг к другу - Ильинка и Степановка. Они расположены на северном берегу реки Волчьей, в пригороде Курахово", - отметил он.

Ранее Рогов сообщил ТАСС, что российские войска освободили 20 кв. кммежду населенными пунктами Богоявленка и Новоукраинка.