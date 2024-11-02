Дроны с зажигательной смесью атаковали жилые дома в Мариновке

Вооруженные силы Украины использовали беспилотные летальные аппараты с зажигательной смесью для атак по жилым домам в Мариновке на территории Донецкой народной республики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную жительницу.

© Газета.Ru

"Мы лично своими глазами видели Прилетел дрон с какой-то зажигательной смесью", — поделилась женщина и добавила, что из-за этой атаки загорелась кровля двухэтажного многоквартирного дома, в котором она временно проживала. Если бы подобная атака произошла в ночное время, то выбраться из горящего здания было бы невозможно, добавила женщина.

27 октября Минобороны РФ сообщало, что российские подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенные пункты Мариновка и Украинск в ДНР.

В начале сентября американский телеканал CNN заявил, что ВСУ начали использовать в зоне специальной военной операции новые беспилотные летательные аппараты. Эти дроны оснащены резервуарами с жидким металлом — смесью алюминиевого порошка и оксида железа, которая нагревается до температуры 2200°C. Телеканал отметил, что эта смесь была разработана еще в конце XIX века в Германии и впоследствии использовалась страной в Первой и Второй мировых войнах в качестве зажигательного вещества для немецких бомб.