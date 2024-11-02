За прошедшие сутки в зоне ответственности группировки войск «Юг» было ликвидировано до 950 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра Южной группировки войск Сергей Румянцев.

Кроме того, в этом районе российские военнослужащие успешно уничтожили бронетранспортер, четыре автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад с боеприпасами.

В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены артиллерийские системы: гаубица M777 калибра 155 мм, две пушки Д-20 калибра 152 мм и две гаубицы Д-30 калибра 122 мм.