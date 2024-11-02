Наемника ВСУ, ранее служащего в сухопутных войсках Британии, ликвидировали в ДНР

Наемника, который ранее служил в сухопутных войсках Великобритании, уничтожили в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британское телевидение. "Тело бывшего британского солдата... будет доставлено в пятницу в дом его родителей в графстве Фермана", - отмечается в материале. Имеется в виду 24-летний Лиам Лав с позывным "Валентин", который попал под минометный обстрел в Лимане. Боец в течение четырех лет служил в сухопутных войсках Великобритании, после чего отправился на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против российской армии. 23 октября Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие российской группировки войск "Центр" при взятии населенного пункта Михайловка в ДНР обнаружили двух британских военнослужащих, которые находились в одном из опорных пунктов. До этого в Верховном суде ДНР огласили приговор объявленному в международный розыск гражданину Великобритании Марку Джону Эйресу, воевавшему на стороне Вооруженных сил Украины. Наемника заочно приговорили к 15 годам колонии.