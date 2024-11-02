Мобилизованный украинец назвал адом службу на передовой

Сдавшийся в плен на Харьковском направлении украинский военнослужащий из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр рассказал, что дни, проведённые на передовых позициях ВСУ в Харьковской области, были адом.

По его словам, на позициях он и его подразделение провели около девяти дней, после чего над украинскими позициями появился российский беспилотник и разбросал листовки с призывом сложить оружие и подробной инструкцией, как сдаться в плен.

«Но это такое, девять дней — это реальный ад. Невозможно было ни сидеть, ничего. Головы не поднять», — цитирует Александра РИА Новости.

Он также добавил, что непосредственно в момент сдачи в плен появившийся в небе украинский ударный дрон сбросил на его группу две гранаты.

Сейчас Александр находится в России, он получил медицинскую помощь, тёплые вещи, питание и воду.

Ранее экс-заместитель секретаря СНБО Украины генерал в отставке Сергей Кривонос заявил о массовых дезертирствах в армии.

Также сообщалось, что уроженца Тернопольской области Ивана Дробоцкого поймали сотрудники военкомата, когда он возвращался домой из госпиталя после операции по удалению грыжи.