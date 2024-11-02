В США подсчитали, когда на Украине закончатся солдаты
Сейчас Вооруженным силам Украины больше всего не хватает военнослужащих, заявили The New York Times американские чиновники. Для нападения на Курскую область были выделены бригады, которые должны были в 2025 году пойти в контрнаступление.
По оценкам Пентагона, у Украины достаточно солдат для ведения боевых действий в течение еще 6-12 месяцев, — написали журналисты.
Особенную угрозу военным усилиям Украины представляют падение морального духа и сомнения в том, что США продолжат поддержку. Особенно на фоне того, что российские войска продвинулись в Донбассе на востоке Украины. В разговоре с изданием украинский майор с позывным Гризли, находящийся на территории Курской области, заявил, что ситуация напряженная.
Мы постоянно теряем ранее занятые позиции, у противника преимущество в людях и артиллерии, а мы пытаемся удержать оборону, — пояснил он.
Старший лейтенант, командир взвода боевых беспилотников 206-го батальона территориальной обороны Евгений Строкан подтвердил, что обстановка на фронте очень тяжелая. ВСУ всего не хватает, у русских и людей, и оружия больше, признал он.
Ранее глава МИД республики Радослав Сикорский заявил, что Варшаве не следовало оказывать безвозмездную военную помощь Украине. По его мнению, следовало предоставить Киеву кредит в рамках поддержки. Общая сумма помощи, оказанной Польшей с начала украинского конфликта, достигла $26 млрд, что равнозначно 3,3% ВВП республики, обратил внимание Сикорский. В нее вошла гуманитарная помощь и военные поставки.