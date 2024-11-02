Сейчас Вооруженным силам Украины больше всего не хватает военнослужащих, заявили The New York Times американские чиновники. Для нападения на Курскую область были выделены бригады, которые должны были в 2025 году пойти в контрнаступление.

По оценкам Пентагона, у Украины достаточно солдат для ведения боевых действий в течение еще 6-12 месяцев, — написали журналисты.

Особенную угрозу военным усилиям Украины представляют падение морального духа и сомнения в том, что США продолжат поддержку. Особенно на фоне того, что российские войска продвинулись в Донбассе на востоке Украины. В разговоре с изданием украинский майор с позывным Гризли, находящийся на территории Курской области, заявил, что ситуация напряженная.

Мы постоянно теряем ранее занятые позиции, у противника преимущество в людях и артиллерии, а мы пытаемся удержать оборону, — пояснил он.

Старший лейтенант, командир взвода боевых беспилотников 206-го батальона территориальной обороны Евгений Строкан подтвердил, что обстановка на фронте очень тяжелая. ВСУ всего не хватает, у русских и людей, и оружия больше, признал он.

Ранее глава МИД республики Радослав Сикорский заявил, что Варшаве не следовало оказывать безвозмездную военную помощь Украине. По его мнению, следовало предоставить Киеву кредит в рамках поддержки. Общая сумма помощи, оказанной Польшей с начала украинского конфликта, достигла $26 млрд, что равнозначно 3,3% ВВП республики, обратил внимание Сикорский. В нее вошла гуманитарная помощь и военные поставки.