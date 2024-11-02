США заявили о переброске дополнительных сил на Ближний Восток

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился перебросить на Ближний Восток дополнительные силы, в том числе эсминцы, истребители и бомбардировщики. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"В соответствии с нашими обязательствами по защите граждан США на Ближнем Востоке, защите Израиля, деэскалации путем сдерживания и дипломатии, министр обороны приказал развернуть в регионе дополнительные эсминцы, оснащенные средствами противоракетной обороны, эскадрилью истребителей и самолетов-заправщиков, а также несколько стратегических бомбардировщиков Военно-воздушных сил США B-52", - говорится в заявлении представителя американского военного ведомства.

Райдер уточнил, что дополнительные силы начнут прибывать на Ближний Восток в ближайшие месяцы, когда авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln будет готовиться к уходу из региона.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию. 23 сентября 2024 года армия еврейского государства приступила к проведению операции "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах", в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам шиитского движения на территории Ливана. 30 сентября Израиль сообщил о начале ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.