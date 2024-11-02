Киев на фоне дезертирства в ВСУ упростил роспуск добровольческих формирований

Украинские власти упростили роспуск добровольческих формирований на фоне роста случаев дезертирства и неисполнения приказов в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщила пресс-служба Минобороны Украины в своем Telegram-канале, кабмин в пятницу предоставил командованию Сил территориальной обороны новые полномочия по управлению добровольческими формированиями территориальных общин. В частности, командование теперь может принимать решения о расформировании таких подразделений "в случае ненадлежащего исполнения задач".

Также внесенные изменения определяют "четкие основания", при которых командиры могут инициировать роспуск таких формирований.

29 октября глава Верховного суда Украины Станислав Кравченко заявил о значительном росте случаев дезертирства и неисполнения приказов в рядах ВСУ. По его словам, ситуация является угрожающей. А депутат Верховной рады Анна Скороход признала, что число случаев самовольного оставления части превышает 100 тыс. В то же время, по оценкам украинских СМИ, общее число дезертиров на Украине уже достигло 170 тыс.