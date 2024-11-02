ВСУ заминировали «лепестками» дорогу на Украинск, по которой эвакуируются жители

Дорогу на Украинск в ДНР, по которой эвакуируются мирные жители, ВСУ заминировали противопехотными «лепестками», сообщил военкор RT Игорь Жданов.

Он рассказал, что квадроцикл сопровождения его съёмочной команды подорвался на такой мине, но всё обошлось.

«Слава богу, земля уже мягкая, а покрышка толстая, так что парни целые, машина тоже», — отметил военкор.

Ранее Жданов рассказал, как ВС России штурмовали укрепления противника в Украинске.