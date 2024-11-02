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ВСУ заминировали «лепестками» дорогу на Украинск, по которой эвакуируются жители

Дорогу на Украинск в ДНР, по которой эвакуируются мирные жители, ВСУ заминировали противопехотными «лепестками», сообщил военкор RT Игорь Жданов.

ВСУ заминировали «лепестками» дорогу на Украинск, по которой эвакуируются жители
© РИА Новости

Он рассказал, что квадроцикл сопровождения его съёмочной команды подорвался на такой мине, но всё обошлось.

«Слава богу, земля уже мягкая, а покрышка толстая, так что парни целые, машина тоже», — отметил военкор.

Ранее Жданов рассказал, как ВС России штурмовали укрепления противника в Украинске.

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