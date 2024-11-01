В Харькове ракетным ударом уничтожено расположение Нацполиции Украины

Место дислокации Нацполиции Украины в Харькове поражено ракетным ударом. Об этом заявил глава МВД страны Игорь Клименко.

"Один погибший и 26 раненых полицейских в Харькове в результате российского удара по месту дислокации", - написал он.

По словам Клименко, в результате удара оказался ликвидирован высокопоставленный офицер - полковник Андрей Матвиенко.

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Других подробностей министр не привел.

По данным Telegram-канала "Военная хроника", удар был нанесен "Искандерами" и пришелся по зданию Академии Национальной гвардии Украины.

Несколькими днями ранее подполье сообщало о том, что ВС РФ нанесли удар по военной академии в Харькове, где размещался штаб ВСУ с иностранными консультантами.

В марте аналогичным ударом по объектам военной инфраструктуры в Одессе был также ликвидирован ряд руководителей украинской Нацполиции.