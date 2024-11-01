В США спрогнозировали серьезную нехватку военных на Украине

Украина столкнется с серьезной нехваткой военных через полгода-год. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, в настоящее время у Украины достаточно военных для продолжения активных операций, однако через год ситуация сильно ухудшится.

«По оценкам Пентагона, у Украины достаточно солдат для ведения боевых действий в течение еще 6-12 месяцев. После этого она столкнется с их резким недостатком», — говорится в тексте.

Также собеседники NYT указали, что Киев выделили недавно созданные бригады для нападения на Курскую область, хотя изначально их планировали использовать для обороны или наращивания резервов с целью возможного контрнаступления в 2025 году. На этом фоне теперь Украине приходиться прибегать ко всем возможным способам, чтобы восполнить нехватку военных, в том числе к масштабным облавам, однако этого все равно недостаточно.