ВВС ВСУ внезапно рассекретили гибель бомбардировщика Су-24, сбитого в мае 2022 года во время атаки на остров Змеиный, и опубликовали фото его экипажа.

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"Это второй Су-24М, сбитый над Змеиным. Экипаж первого погиб, поэтому хорошо нам известен", - пишет канал "Воевода вещает".

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Впрочем и этот экипаж тут же опознали. Летчик слева - майор Виктор Жос, военный пенсионер с авиабазы в Староконстантинове.

Интересен тем, что дважды спасался из падающих самолетов. Из подбитого над Змеиным бомбардировщика Жос катапультировался. В августе 2024 года двухместный Л-39, в котором летели Жос и еще один летчик, Сергей Плигузов, столкнулся с аистом. Тело птицы перекрыло обзор пилотам.

Сидевший впереди Плигузов катапультировался, но высота была небольшой, парашют не успел раскрыться и летчик погиб. У Виктора кресло не сработало, ему пришлось сажать самолет вслепую. Посадил.