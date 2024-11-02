Зубы обломают о «вторую Суджу»: ВСУ рвутся к Брянску, что там сейчас

Украинская армия до сих пор не смогла прорваться в Брянскую область, поскольку границу здесь прикрывает северная «линия Суровикина», сообщил военкор Александр Сладков. Несколько дней назад группа украинских диверсантов попыталась проникнуть в Брянскую область, однако напоролась на российскую засаду и целиком погибла. Может ли появление группы предвещать масштабное вторжение, по аналогии с Курской областью, или Киев ограничится отправкой новых ДРГ в сторону Брянска — в статье NEWS.ru.

Какую причину неуязвимости Брянской области назвал военкор

Вооруженные силы Украины до сих пор не могут прорваться в Брянскую область, поскольку там дислоцировано много воинских частей и построены фортификационные сооружения, заявил в пятницу военкор Александр Сладков. Он напомнил о так называемой второй северной линии Суровикина, состоящей из защитных тетраэдров. Первая, южная линия, как уже сообщалось, была выстроена в Херсонской и Запорожской областях.

«Брянск особо не гремит. Причина, как я ее вижу: там полно частей, все зарыты в землю. „Линии Суровикина“ тянутся в несколько рядов. Тетраэдры „ростом“ не привычные 120 см, а 160. Все стянуты толстыми стальными канатами», — написал в Telegram-канале Сладков, добавив, что в области много объектов, которые «ни снимать, ни показывать нельзя».

Сладков также отметил, что 37% от всей территории Брянской области — это партизанские леса и болота. «С одной стороны, проще оборонять. С другой — запустишь врага, как его потом выкуривать?» — задался он риторическим вопросом.

Что известно об уничтоженной в Брянской области ДРГ

В воскресенье, 27 октября, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке прорыва государственной границы со стороны Украины.

«В районе нежилого населенного пункта Манёв Климовского района силами Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, подразделениями Вооруженных сил РФ и Росгвардии была пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Изначально СМИ сообщали о 30 вражеских диверсантах, позже число было скорректировано вдвое — до 15 боевиков. ФСБ сообщила, что ликвидированы четверо членов диверсионно-разведывательной группы, при них обнаружены иностранное вооружение, экипировка и средства связи.

Появились видео с места. Telegram-канал «Два майора» опубликовал большое количество фотографий. «Таблица позывных — на английском. Материалы обучения — на английском. Вооружение и снаряжение — натовского образца», — указывали авторы канала.

ФСБ отмечает, что у ликвидированных в Брянской области иностранных диверсантов найдена взрывчатка весом около 5 кг. «Два майора» определили, что это пластичная взрывчатка Semtex PE4/PW4, изготовленная на заводе Explosia A. S. в Чехии.

Кто из иностранцев был в составе ДРГ в Брянской области

Вскоре были обнародованы имена некоторых наемников, уничтоженных возле Манёва. Одним из них оказался 42-летний американский морской пехотинец Кори Джон Навроцки из Пенсильвании. Другим — грузин 1968 года рождения Мамука Кекелия, который входил в состав «Грузинского легиона».

Участник СВО с позывным Воркута подозревает, что группа, которую остановили брянские пограничники, имитировала предварительную разведку боем перед широкомасштабной операцией — по образцу той, что Украина провела в августе в соседней Курской области.

«Вероятно, цель противника — обмануть наше командование, сделать вид, что готовится натиск ВСУ в направлении Брянск — Курск — Белгород. Мое мнение: вылазка связана с курской авантюрой. Скорее всего, у них был приказ совершить диверсию и одновременно провести операцию по информационно-психологической борьбе», — полагает собеседник NEWS.ru.

С какой целью украинские диверсанты шли к Брянску

Воркута сомневается в способности ВСУ «повторить Суджу» в Брянской области. «Обстановка уже не располагает к „курскому сценарию“ в Брянской области. Сейчас конец осени, а не начало августа. Кстати, август перешел в аномально жаркий сентябрь и необычно теплый октябрь, что тоже подыграло украинским войскам в Курской области», — пояснил ветеран СВО.

Та часть личного состава ВСУ, которая родом из бывшего СССР, вполне способна воевать в мороз, полагает боец. «Но не справляется поставленная с Запада техника, которая очень чувствительна к капризам нашей погоды, к русскому фронтовому бездорожью, которое начинается поздней осенью и зимой», — пояснил собеседник.

Устроить «вторую Суджу» украинская армия в принципе вряд ли сможет, полагает Воркута. «На это нет достаточных сил и средств. Есть очень правдоподобные данные о том, что командование ВСУ сейчас кидает личный состав и вооружения на оборону Сум, опасаясь, что ВС РФ скоро войдут в этот город на плечах убегающих остатков курской группировки ВСУ», — поделился боец.

Похоже, киевским генералам сейчас не до Брянской области, им бы остановить российское наступление в Донбассе, удержать Покровск и Торецк, отмечает Воркута. «Однако я бы все же не сбрасывал со счетов и версию о том, что ДРГ, которую перебили в Климовском районе, разведывала маршрут для других аналогичных групп, которые должны следом пойти в сторону Брянска», — предупреждает собеседник.

Стоит напомнить: попытка прорыва со стороны Украины в Климовский район была не первой. 2 марта 2023 года украинские ДРГ прорвались в район и взяли в заложники местных жителей. Общая численность группы — примерно 40 человек, они проникли в села Любечане и Сушаны. В ходе боя с российскими силовиками группа понесла большие потери, после чего отступила на украинскую территорию. Ответственность за атаку взял на себя «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Один из экспертов британского издания Financial Times позднее назвал рейд 2 марта «классической партизанской атакой», напомнив, что во времена Второй мировой войны в регионе действовали партизанские отряды, обнаружить которые в брянских лесах было очень сложно.

В какие регионы приграничья РФ пытались пробиться ВСУ

После боя под Манёвом военкор Евгений Поддубный заявил: несмотря на оперативный кризис, который развивается у ВСУ на Южно-Донецком и Покровском направлениях, Киев продолжает гнать войска на север — «и именно здесь, в белгородско-курском приграничье, у нас самые тяжелые бои».

По словам Поддубного, ВСУ в эти дни не оставляют попыток зайти в село Журавлевка соседней Белгородской области. «Если до этого он лез пехотой и огребал в лесном массиве (граница Белгородской и Харьковской областей), то теперь несколько поменял тактику и решил зайти диверсионной группой, которая, впрочем, была вовремя замечена с воздуха и частично уничтожена, остатки группы ушли обратно», — написал в своем Telegram-канале военкор.

По словам военкора, ВСУ сосредоточили силы и средства в Сумской и Черниговской областях — не исключено, что вслед за «неудачниками» из состава Морской пехоты США, перебитыми пограничниками в Климовском районе, теперь «полезут уже» сами украинцы. «В общем, остаюсь при своем мнении, высказанном более полугода назад: исход СВО решится на севере», — добавил Поддубный.

Как российские силовики контролируют леса Брянской области

Уничтоженные возле Манёва украинские диверсанты собирались прощупать защиту государственной границы РФ, а также отвлечь на данный участок силы Минобороны, предполагает военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник запаса Виктор Баранец.

«Значит, врагу нужно ослабление давления на окруженную группировку ВСУ в Курской области. Эти две авантюрные задачи провалились», — констатирует эксперт.

Знаменитые брянские леса, которые в Великую Отечественную войну были убежищем для народных мстителей, рассматриваются Киевом теперь как возможное место «залегания» украинских ДРГ, указывает эксперт.

«Зеленский не постеснялся призвать создавать базы своих боевиков в юго-западных регионах России. То есть враг намерен там осесть. Но между желаниями врага и его реальными возможностями — дистанция огромного размера. В юго-западных районах, в частности в Брянской области, комплектуются отряды Боевого армейского резерва страны (БАРС), народные дружины. Местные хорошо знают лесной массив области. Скрыть там подразделение, пусть даже взвод в 30 человек — очень серьезная проблема», — пояснил NEWS.ru Баранец.

«Мы присматриваем за этими лесами с помощью авиации и БПЛА. Кроме того, после вторжения в Курскую область мы вообще значительно нарастили количество и плотность наших войск на юго-западных рубежах нашей страны».

Шедшая к Брянску ДРГ принадлежала к Иностранному легиону

В ВСУ его называют просто «Легион». Войсковая часть А3449, место постоянной дислокации — Львов. Главным образом в «Легион» набирают иностранных наемников из стран бывшего СССР, России. Но там также служат и многие граждане Украины — в основном совершившие преступления бойцы ВСУ и нацгвардии, которым трибунал и тюрьму заменили службой в «Легионе».

В «Легионе» полно сброда с богатым уголовным прошлым. Это наркоторговцы, убийцы, насильники, добавляет Воркута. «Боевиков „Легиона“ отправляют на задания группами максимум по 10 человек. „Задвухсотится“ вся группа — да и ладно, другую пошлют. 21 октября ГУР Минобороны Украины сообщал, что в частном доме под Брянском якобы убит ветеран СВО Дмитрий Голенков — военный летчик, начальник штаба эскадрильи. Это убийство Следственный комитет России пока не подтверждает, но и не опровергает», — поясняет Воркута.