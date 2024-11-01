Названа страна, готовая пойти по пути КНДР в сотрудничестве с Россией

Иран намерен заключить с Россией договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщил советник верховного лидера республики Камаль Харрази в беседе с Al Mayadeen. По его словам, соответствующий документ планируется подписать в ближайшее время. Аналогичный договор Россия заключила с КНДР летом текущего года во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян.

Соглашение между нашими странами готово, оно охватывает все аспекты отношений и сотрудничества Ирана и России. <...> Документ будет подписан в ближайшее время, — сказал Харрази.

Он отметил, что стороны должны были подписать соглашение на саммите БРИКС в Казани. Однако, по словам советника, Москва настояла на том, чтобы договор был подписан в ходе отдельного президентского визита, «подчеркнув таким образом важность этого соглашения».

Ранее сообщалось, что Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Соответствующий законопроект внес в нижнюю палату парламента Владимир Путин 14 октября.

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Договор, подписанный в Пхеньяне 19 июня, предусматривает постоянное поддержание партнерства на основе принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Помимо этого, стороны подтвердили стремление к укреплению глобальной стратегической стабильности и продвижению многополярной системы в международных отношениях.

До этого координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что северокорейские солдаты станут законными военными целями, если подтвердится, что они участвуют в украинском конфликте на стороне России. Однако, по его словам, США не обладают достоверными разведданными по этому поводу.