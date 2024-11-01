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В Иране допустили изменение ядерной доктрины

Иран может изменить свою ядерную доктрину в случае возникновения экзистенциальной угрозы. Об этом заявил советник верховного лидера республики Камаль Харрази, передает ТАСС.

В Иране допустили изменение ядерной доктрины
© РИА Новости

Он указал, что Иран обладает техническими возможностями для производства ядерного оружия.

«Изменение ядерной доктрины все еще возможно в случае экзистенциальной угрозы для Ирана», — сказал Харрази.

По его словам, единственное, что останавливает Иран от этого — соответствующее решение лидера революции.

При этом ранее МИД Ирана заявлял, что республика не станет менять свою ядерную доктрину и разрабатывать ядерное оружие на фоне недавнего удара Израиля по военной инфраструктуре Ирана.