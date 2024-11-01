В Иране допустили изменение ядерной доктрины

Иран может изменить свою ядерную доктрину в случае возникновения экзистенциальной угрозы. Об этом заявил советник верховного лидера республики Камаль Харрази, передает ТАСС.

Он указал, что Иран обладает техническими возможностями для производства ядерного оружия.

«Изменение ядерной доктрины все еще возможно в случае экзистенциальной угрозы для Ирана», — сказал Харрази.

По его словам, единственное, что останавливает Иран от этого — соответствующее решение лидера революции.

При этом ранее МИД Ирана заявлял, что республика не станет менять свою ядерную доктрину и разрабатывать ядерное оружие на фоне недавнего удара Израиля по военной инфраструктуре Ирана.