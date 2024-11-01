Появились признаки подготовки вторжения ВСУ в еще один регион России

Подпольщик заявил о подготовке ВСУ к новому вторжению
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что украинские военные готовятся к вторжению в Брянскую область. Об этом сообщают «Аргументы и факты».
По словам Лебедева, он получил такую информацию из разговоров с местными жителями. Как заявляет подпольщик, ВСУ концентрируют значительные силы на границе с Брянской области. Точную информацию о числе украинских сил Лебедев пока не получил, но «ориентировочно» оценил их численность в 500 человек. При этом Лебедев считает, что настоящее число военных может быть гораздо выше, поскольку они могут перемещаться в гражданской одежде.
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Лебедев также уточнил, что ВСУ передвигаются тайно и по ночам, а наибольшее число военнослужащих находятся в поселке городского типа Воронеж в Сумской области.
Ранее Лебедев сообщил о поражении завода БПЛА в Одессе.