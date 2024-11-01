На Украине появились БТР «Пансарбандвагн»

Шведские бронетранспортеры (БТР) Пансарбандвагн 302 (Pansarbandvagn, Pbv 302), которые передали Киеву, появились в распоряжении Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает «Российская газета».

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Издание обратило внимание на кадры, демонстрирующие обучение первых экипажей Pbv 302.

«Судя по появившимся в социальных сетях фотографиям, состояние данных образцов очень далеко от идеального», — отметил автор.

В публикации подчеркнули, что последние Pbv 302 сошли с конвейера 53 года назад, а серийное производство машин развернули в 1966 году.

Pbv 302 разработала шведская компания Hägglund & Söner в качестве замены БТР Pbv 301 и M113. Гусеничная машина весом 13,5 тонны развивает скорость до 66 километров в час. Бронирование бортов и кормы обеспечивает защиту от пуль стрелкового оружия, а лобовая деталь корпуса выдерживает попадание снаряда калибра 20 миллиметров. БТР несет автоматическую пушку HS804 калибра 20 миллиметров.

В мае на Украине заметили импровизированный БТР на шасси танка Т-72. Машину лишили поврежденной башни, которую заменили бронированной рубкой.