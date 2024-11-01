В зоне СВО заметили экранированный «Ураган»

Реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Ураган» с дополнительной защитой заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На фотографию машины обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке изображена РСЗО группировки войск «Запад», которая выполняет задачи на купянском направлении. Кабину «Урагана» прикрыли стальными экранами и решетчатыми конструкциями для защиты от дронов-камикадзе. Также решетчатыми экранами прикрыли блок направляющих. Подобные конструкции устанавливают для защиты машин в зоне СВО от дронов-камикадзе.

РСЗО «Ураган» приняли на вооружение в 1975 году. Система на шасси ЗиЛ-135ЛМ несет 16 направляющих для пуска реактивных снарядов калибра 220 миллиметров. Дальность стрельбы РСЗО составляет около 35 километров. Фугасный боеприпас «Урагана» несет боевую часть весом 100 килограммов.

В октябре концерн «Уралвагонзавод» сообщил, что компания «Витязь» (в составе «Уралвагонзавода») в сжатые сроки поставила производство антидроновых экранов для бронетехники на поток.