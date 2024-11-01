На Западе указали на тревожное для Украины развитие событий в зоне СВО

Эксперт Black Bird Group Эмиль Кастехельми заявил, что в зоне украинского конфликта резко возросла активность российских сил. Об этом сообщает Newsweek.

По его словам, российские военные пытаются использовать бреши в обороне ВСУ в Донецкой области, благодаря чему они уже смогли быстро продвинуться на нескольких направлениях. Такое развитие событий Кастехельми назвал «тревожным для Украины». Эксперт также считает, что это продвижение может стать основой для создания российской стороной более выгодных позиций, которые будут использоваться для дальнейшего наступления на Покровск.

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«Такие темпы продвижения и возможности авиации могут иметь серьезные последствия для Украины, которая не сможет подтянуть строительную технику слишком близко к линии фронта, по крайней мере, без больших потерь в живой силе», — рассказал он.

Ранее советник главы ДНР заявил, что ВСУ готовят Днепропетровскую область к обороне.