Иран нанесет удар по Израилю в качестве ответа на атаку, которую ЦАХАЛ провел 26 октября. Об этом заявил генерал-майор Голамреза Солеймани, командующий военизированного ополчения "Басидж", входящего в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Мы нанесем смертоносный удар", - заявил он в эфире гостелерадио Ирана.

Генерал подчеркнул, что для этого удара Иран задействует "скрытый потенциал", не уточнив, что это означает на практике.

На прошлой неделе Израиль нанес авиаудары по столице Ирана. Сообщалось, что были атакованы казармы КСИР и электроподстанция.

ЦАХАЛ сообщил о смерти пострадавшего в бою в Газе военного

Позже Армия обороны Израиля назвала цели своей атаки: ракетные заводы, комплексы "земля-воздух" и мощности ПВО Ирана.

Американский портал Axios затем уточнил, что удар вывел из строя "критический компонент иранской программы по разработке баллистических ракет", но не уточнил, какой именно объект имеется в виду.

Агентство Associated Press, ссылаясь на данные со спутниковых снимков, сообщило, что в результате израильской атаки было повреждено здание Космического центра КСИР в Семнане на севере Ирана.