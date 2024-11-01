В Херсоне прогремели взрывы

СМИ: взрывы прогремели в Херсоне
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Херсоне.
Об этом с ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.
«В Херсоне слышны взрывы», - сообщил телеканал «Общественное».
В подконтрольных украинским властям районах Херсонской области также объявлена воздушная тревога, пишет ТАСС.
Напомним, что ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины с 10 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. С тех пор на территории страны регулярно звучит воздушная тревога.
Минобороны России неоднократно подчеркивало ранее, что удары с помощью высокоточного оружия наносятся именно по объектам военной инфраструктуры.