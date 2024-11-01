В Херсоне прогремели взрывы

Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

Об этом с ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.

«В Херсоне слышны взрывы», - сообщил телеканал «Общественное».

В подконтрольных украинским властям районах Херсонской области также объявлена воздушная тревога, пишет ТАСС.

Напомним, что ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины с 10 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. С тех пор на территории страны регулярно звучит воздушная тревога.

Минобороны России неоднократно подчеркивало ранее, что удары с помощью высокоточного оружия наносятся именно по объектам военной инфраструктуры.