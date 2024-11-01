Российские войска ударили по 13 бригадам ВСУ в Курской области

Российские войска ударили по 13 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящимся в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, военнослужащие группировки «Север» за сутки отразили шесть контратак противника около населенных пунктов Плехово и Новоивановка, а также взяли в плен одного украинского солдата.

ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 250 человек, французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar, миномет и зенитный ракетный комплекс, добавили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны России, 1 ноября украинские войска выпустили по регионам страны 83 дрона. Больше всего беспилотников сбили силы ПВО в Курской области — 39 БПЛА.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Коренево, за которое велись одни из самых ожесточенных боев, силам ВСУ взять не удалось.