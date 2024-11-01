В МО РФ рассказали о боевых действиях в Курской области

Подразделения группировки войск "Север" отразили шесть контратак ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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По данным российского оборонного ведомства, боестолкновения шли в районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.

Российские военные отразили шесть контратак ВСУ в направлении населенных пунктов Новоивановка и Плехово.

"ВСУ потеряли до 50 человек , уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль", - пояснили в министерстве.

Отмечается, что один солдат ВСУ сдался в плен. До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием по центру управления беспилотными системами Генштаба Вооруженных сил Украины.

С 26 октября по 1 ноября ВС РФ нанесли 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по украинским объектам. В результате этих ударов были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов.