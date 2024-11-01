ВСУ потеряли за сутки на курском направлении больше 250 человек

Украинские войска потеряли за сутки на курском направлении более 250 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены 3 боевые бронированные машины, а также 6 артиллерийских орудий, из них 1 самоходная артиллерийская установка Caesar французского производства, миномет, зенитный ракетный комплекс и 9 автомобилей. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - сообщили там.

Как добавили в ведомстве, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 28 850 военнослужащих, а также 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров, 1 062 боевые бронированные машины, 777 автомобилей, 254 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и 6 MLRS производства США.