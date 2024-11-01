Израильские силы нанесли удары по командным центрам, центральному штабу и объектам по производству оружия «Хезболлы» в Ливане. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ЦАХАЛ заявили, что удары были нанесены в ночь на 1 ноября по объектам в Бейруте и Эн-Набатии. Истребители ВВС Израиля атаковали разведывательное управление, объекты по производству оружия, центральный штаб и другие военные объекты «Хезболлы» в районе Бейрута. Затем израильские истребители атаковали комплексы управления, разведывательную инфраструктуру и штабы «Хезболлы» в Эн-Набатии на юге Ливана.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что все цели располагались рядом с местами проживания гражданского населения. В израильской армии назвали это «еще одним примером циничной эксплуатации ливанских граждан, которые используются в качестве живого щита». Израильские военные заявили, что приняли меры по снижению угрозы для мирных жителей, в том числе предварительно оповестили их об атаках.

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Днем 1 ноября ливанские СМИ сообщили об израильских ударах по Баальбеку - древнему городу, расположенному в 65 километрах к северо-востоку от Бейрута. Утверждается, что израильские истребители совершили налет на район Захраа, где находятся древнеримские руины, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.