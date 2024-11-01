В США назвали российский стелс-бомбардировщик ПАК ДА «пустой угрозой»

Российский перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) может оказаться "пустой угрозой". Так охарактеризовал разрабатываемый стратегический стелс-бомбардировщик обозреватель американского издания The National Interest Харрисон Касс.

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В статье отмечается, что ПАК ДА может сделать Россию второй страной после США, обладающей стратегическим стелс-бомбардировщиком. Однако, как подчеркивает автор, ряд западных экспертов выражают сомнения в том, что ПАК ДА сможет соответствовать современным технологиям, примененным при разработке таких самолетов, как B-2 Spirit и B-21 Raider.

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"ПАК ДА, который, как ожидается, будет использовать конструкцию летающего крыла с дозвуковой скоростью, сталкивается с трудностями в копировании инженерных подвигов американских бомбардировщиков. Хотя у России есть наследие в аэрокосмической отрасли, создание уклоняющегося от радаров тяжелого бомбардировщика с боеприпасами — крутая цель", — говорится в материале.

До этого в "Ростехе" заявили о завершении научных работ по созданию стендовой базы для испытаний ПАК ДА.