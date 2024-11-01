Минобороны РФ взяло под контроль три населенных пункта

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Леонидовка, Новоукраинка и Шахтерское. Об этом сообщило сегодня в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Леонидовку.

А группировка войск «Восток» взяла под контроль Новоукраинку и Шахтерское. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил с освобождением этих населенных пунктов военнослужащих 40 отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты.

За героизм, отвагу и мужество награждены более 1 000 военнослужащих бригады, трое из них удостоены звания Героя Российской Федерации, отметили в военном ведомстве.

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Ранее Минобороны сообщило, что российские войска пресекли попытку Вооруженных сил Украины прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь в Курской области. Потери ВСУ составили около 15 человек личного состава убитыми и ранеными. Были уничтожены две бронированные боевые машины.