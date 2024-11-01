Российский «Град» обрушился на украинских боевиков в ДНР

Расчет РСЗО «Град» наносит удары по противнику в районе Дзержинска в Донецкой Народной Республике. Как работают артиллеристы, показала корреспондент «Звезды» Анастасия Авсюк.

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Расчет 9-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии на всех парах мчится на точку для стрельбы. На позиции противника буквально через несколько минут обрушатся огненные стрелы РСЗО.

Артиллеристы прицеливаются через специальный оптический прибор. Вскоре расчет начинает вести огонь. Затем проводится небольшая корректировка, и снова - огонь. Работу ведут одиночными выстрелами с небольшим интервалом - три, следом - семь, а дальше выпускают остаток пакета.

Массированные удары РСЗО «Град» не дают противнику закрепиться на ключевых направлениях. ВСУ теряют людей, и технику, отступают, наши штурмовики в это время двигаются вперед. Реактивные снаряды ложатся кучно, над местом прилетов поднимает черный дым.

«Если "жирная" цель, то пакетами, если нет, то корректировка. Можем 10, можем 20 стрельнуть. Вот пять, допустим, стрельнули в цель, они там легли хорошо, чуть-чуть корректировку, и 35 остатком», - рассказывает водитель с позывным Саня.

Враг иногда пытается «отвечать», целится в нашу технику, поэтому расчет часто меняет позиции и долго не стоит на месте. Отстрелявшись, сразу покидает место.

Военнослужащий с позывным Прораб и командир, и наводчик. Так работать, говорит, и быстрее, и безопаснее. К тому же сослуживцы - друзья детства, на фронт шли друг за другом, все местные.

«С водителем, который сейчас у меня, в одной школе учились. Водитель с Русланом, со взводником одноклассники. А я как бы чуть постарше, вместе пересекались, отдыхали, вместе на дискотеки ездили», - делится Прораб.

Теперь вместе и воют, плечом к плечу в одной бригаде. Реактивщики держат темп. Работы под Дзержинском много. Гремит по всему участку, боевые машины только и успевают менять друг друга.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.