Неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя заставляют западные страны сомневаться в необходимости дальнейшей поддержки Киева. Как сообщает ТАСС, об этом заявила британская вещательная корпорация BBC.

В публикации отмечается, что вариант с выходом украинских войск на границы 1991 года «выглядит все менее вероятным». Это порождает на Западе все больше дискуссий о целесообразности продолжения поставок вооружений для ВСУ. Кроме того, победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента США способна привести к еще большему сокращению помощи Киеву, а новая американская администрация может вынудить Украину уступить территории РФ в обмен на мирное соглашение.

Раскрыты планы Трампа заключить соглашение с Россией

Репортеры BBC также пообщались с жителями районов Донбасса, которые находятся под контролем украинской армии. Они выяснили, что люди надеются на победу Трампа и скорое завершение конфликта. В частности, в Красноармейске (украинское название — Покровск) среди людей распространено мнение, что Киев допустил ошибку, отказавшись от мирного урегулирования конфликта в первые месяцы 2022 года.