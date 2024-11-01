В Минобороны отчитались об ударе по зданию Генштаба ВСУ
Российские войска нанесли удар по зданию Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), где располагался центр управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.
Подробностей в МО не привели. Всего же за неделю с 26 октября по 1 ноября было нанесено 44 групповых удара. Вооруженные силы ударили высокоточным оружием по объектам энергетики, аэродромам и железным дорогам Украины. Отмечается, что энергетические объекты обеспечивали военно-промышленный комплекс Украины.
«Кроме того, поражены (...) цеха производства и места хранения ударных БПЛА, склады боеприпасов, базы горючего, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников», — отчитались в Минобороны.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал удар по зданию Генштаба ВСУ возмездием за удар по Российскому университету спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе. По его словам, удар нанесли Воздушно-космические силы, которые использовали ударные БПЛА «Герань».