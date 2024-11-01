В МИД КНДР раскрыли приказ Ким Чен Ына в отношении российской армии

Глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи заявила, что лидер страны Ким Чен Ын «с самого начала» поручил оказывать поддержку российской спецоперации. Об этом сообщает РБК.

В конце октября Цой Сон Хи прибыла в Москву. В пятницу, 1 ноября, переговоры с ней провел глава МИД России Сергей Лавров.

«С самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу», - заявила Цой на встрече с Лавровым.

Она подчеркнула, что КНДР будет «стоять рядом с российскими товарищами до победного дня». Лавров, в свою очередь, заявил, что отношения Москвы и Пхеньяна вышли на беспрецедентный уровень. Он добавил, что между военными России и КНДР налажены «очень тесные контакты» по линии спецслужб.

Летом 2024 года Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Госдума ратифицировала соглашение 24 октября. Договор, среди прочего, предусматривает оказание взаимной военной помощи в случае, если на одну из стран нападет одно или несколько государств.

Осенью в СМИ появились сообщения об отправке в Россию северокорейских военных. В Кремле эту информацию не подтвердили. Представитель КНДР в ООН назвал сообщения «беспочвенными слухами», направленными на очернение имиджа КНДР и подрыв сотрудничества страны с Россией.

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил 23 октября, что у американских властей есть доказательства отправки северокорейских военных в Россию. Остин отмечал, что цель развертывания военных КНДР пока не ясна.