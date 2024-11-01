ВСУ атаковали машину советника главы ДНР Кимаковского

Украинские войска помощью беспилотника атаковали машину советника главы ДНР Игоря Кимаковского. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал сам советник.

По его словам, инцидент произошел еще вчера, 31 октября. Кимаковскому удалось уйти от удара — советник уцелел, однако машина получила повреждения.

«Я бы сказал, что просто повезло», — добавил советник.

Игорь Кимаковский родился в 1972 году в Макеевке. Работал на Дальнем Востоке и в Санкт-Петербурге, однако в 2104 году принял участие в конфликте в Донбассе в качестве добровольца. С 2015 по 2019 год был в плену — его освободили в ходе «президентского обмена». Сейчас является советником главы ДНР Дениса Пушилина.

Напомним, что 26 октября ФСБ заявила о предотвращении покушения на главу ГУ ФСИН в ДНР. Ведомство рассказало, что жительница Волновахи самостоятельно связалась с украинскими спецслужбами полгода назад. Ей дали задание следить за потенциальной жертвой, а потом она самостоятельно собрала взрывное устройство. После этого девушку задержали силовики.

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31 октября стало известно о задержании жителя Донецка, который готовил теракт в здании районной прокуратуры. Задержанный полностью признал свою вину и сотрудничает с органами следствия.