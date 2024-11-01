Военкоматы начнут ставить россиян на воинский учет дистанционно

В России с 1 ноября начал работу реестр с электронными повестками в армию, следует из постановления правительства. Согласно документу, осенний призыв в этом году должен быть проведен с использованием нового цифрового ресурса.

Повестки будут рассылать через портал «Госуслуги». В реестре будут содержаться данные о семейном положении, месте работы и прописке призывников. Информация о них попадает туда автоматически — молодым людям больше не придется сообщать эти сведения военкомату.

Согласно постановлению, с 1 ноября работодатели обязаны направлять отчетность в военкоматы через единый реестр. В частности, они должны предоставлять списки сотрудников, информацию о приеме новых работников или увольнении старых.

Как говорится в постановлении, если призывник не явится в военкомат в течение 20 дней, то в отношении него начнут действовать ограничения. Например, он не сможет получить кредит или провести сделку с недвижимостью, а также получит запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронные повестки в рамках осеннего призыва на срочную службу будут рассылаться только в Рязанской области, Республике Марий Эл и на Сахалине. При этом основанием для призыва на срочную военную службу этой осенью будут являться бумажные документы, подтвердил депутат.