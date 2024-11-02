Патрушев обсудил с главкомом ВМФ ответ на угрозы с моря

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе рабочей поездки в Крым провел встречу с главнокомандующим Военно-морским флотом (ВМФ) Александром Моисеевым и командующим Черноморским флотом (ЧФ) Сергеем Пинчуком. Об этом журналистам сообщили в аппарате помощника президента.

На встрече обсуждались "вопросы участия Черноморского флота в защите национальных интересов России, а также перспективы развития Военно-морского флота, способного комплексно противостоять современным вызовам и угрозам с морских и океанских направлений", отметили в аппарате.

Во время посещения Крыма Патрушев ознакомился с ходом боевого дежурства ЧФ, оснащением, вооружением и техникой флота, а также с поддержанием научно-технологического и кадрового потенциала.