В составе ВСУ обнаружили две фейковые бригады

За прошедшее с начала СВО время на Украине появилось немало новых соединений. Украинские армия, десантные войска, морская пехота, войска территориальной обороны и национальная гвардия сформировали десятки новых бригад. Однако как минимум две из них оказались фейковыми, сообщает Forbes.

В феврале 2023 года в социальных сетях были зарегистрированы аккаунты 88-й механизированной бригады и 13-й егерской бригады, позже на страницах этих соединений начали публиковать фото солдат и техники, доставшейся новым бригадам. Еще через несколько недель местные власти Варашского района (Ровненская область), расположенного на границе с Беларусью, сообщили, что 13-я егерская бригада и 88-я механизированная бригада присоединились к уже действующим в этом районе украинским войскам.

Однако Militaryland, коллектив, отслеживающий структуру украинских сухопутных сил, заподозрил неладное, не обнаружив никаких сообщениях о действиях этих двух бригад с начала 2023 года. Недавно участники коллектива обратились в украинский генеральный штаб с просьбой подтвердить существование бригад, однако им ответили, что в структуре ВСУ нет 88-й механизированной бригады.

"13-я егерская бригада, вероятно, тоже не существует", - заключил Militaryland.

На сегодняшний день на Украине существует бесчисленное множество военизированных групп, которые действуют вне официальной военной структуры. Не исключено, что именно боевики из таких групп и назвали свои небольшие подразделения бригадами с целью возвеличить их.

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С другой стороны, распространение информации об этих бригадах могло стать частью психологической операции, то есть преднамеренной попытки заставить российское командование верить, что ВСУ сильнее, чем они есть на самом деле.