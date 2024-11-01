Forbes: В составе ВСУ обнаружили две фейковые бригады
За прошедшее с начала СВО время на Украине появилось немало новых соединений. Украинские армия, десантные войска, морская пехота, войска территориальной обороны и национальная гвардия сформировали десятки новых бригад. Однако как минимум две из них оказались фейковыми, сообщает Forbes.
В феврале 2023 года в социальных сетях были зарегистрированы аккаунты 88-й механизированной бригады и 13-й егерской бригады, позже на страницах этих соединений начали публиковать фото солдат и техники, доставшейся новым бригадам. Еще через несколько недель местные власти Варашского района (Ровненская область), расположенного на границе с Беларусью, сообщили, что 13-я егерская бригада и 88-я механизированная бригада присоединились к уже действующим в этом районе украинским войскам.
Однако Militaryland, коллектив, отслеживающий структуру украинских сухопутных сил, заподозрил неладное, не обнаружив никаких сообщениях о действиях этих двух бригад с начала 2023 года. Недавно участники коллектива обратились в украинский генеральный штаб с просьбой подтвердить существование бригад, однако им ответили, что в структуре ВСУ нет 88-й механизированной бригады.
"13-я егерская бригада, вероятно, тоже не существует", - заключил Militaryland.
На сегодняшний день на Украине существует бесчисленное множество военизированных групп, которые действуют вне официальной военной структуры. Не исключено, что именно боевики из таких групп и назвали свои небольшие подразделения бригадами с целью возвеличить их.
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С другой стороны, распространение информации об этих бригадах могло стать частью психологической операции, то есть преднамеренной попытки заставить российское командование верить, что ВСУ сильнее, чем они есть на самом деле.
"И все же, если 88-я механизированная бригада - это часть психологической операции, почему генеральный штаб в Киеве так легко от нее отказался?" - задается вопросом Forbes.