Стало известно о заминированных ВСУ рюкзаках и пачках сигарет в РФ

В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) маскировали боеприпасы под рюкзаки и пачки сигарет. Об этом стало известно в пятницу, 1 октября, после заявления командира инженерно-саперной роты с позывным Гидрач.

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— Противник не стесняется применять запрещенные кассетные боеприпасы и маскировать под так называемые предметы интерьера, то есть рюкзаки, оружие, банальная пачка сигарет. Противник не останавливается ни перед какими ухищрениями, — рассказал военный.

Гидрач отметил, что в настоящее время саперы обследуют дороги и прилегающие территории в районе российской границы, в частности, проверяют уцелевшие дома и сельскохозяйственные поля.

Сообщается, что обнаруженные взрывные устройства уничтожаются накладными зарядами на месте или отвозятся на огневые позиции, передает ТАСС.

За полтора часа 31 октября в небе над Россией сбили 41 беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны ликвидировали 20 вражеских дронов над Курской областью, 13 — в воздушном пространстве над Брянской областью, еще четыре — над Орловской областью. Коптеры противника также были уничтожены над Белгородской областью и Крымом.