На Украине объяснили неизбежность отставки Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский должен снять с должности главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского и поставить на его место более опытного командира. Об этом заявил офицер ВСУ в отставке, военный эксперт под псевдонимом Арти Грин YouTube-каналу Politeka Online.

Ситуация находится в руках верховного главнокомандующего, нужна политическая воля, считает военный эксперт.

"Сырский должен быть снят, на его место должен быть поставлен главнокомандующий, который имеет позитивный практический опыт командования соединениями или даже бригадами", — сказал он.

По его мнению, если не будет назначен новый главком, украинская армия и дальше будет отступать, теряя территории и личный состав.

В начале октября издание "Forbes-Украина" писало, что в офисе Зеленского обсуждают возможность увольнения Сырского, а также руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова и главы минобороны Рустема Умерова.