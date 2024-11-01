Туск объявил о начале строительства линии укреплений на границе с РФ

Стартовало строительство польской стороной линии оборонительных укреплений на границе с РФ. Оно реализуется в рамках программы «Восточный щит», заявил польский премьер Дональд Туск в X (ранее Twitter).

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Премьер поделился в публикации фотографией, на которой изображены экскаваторы. На снимке видно, что они выполняют земельные работы. Программа «Восточный щит» начала действовать в Польше весной.

Строительство линии потребует от польских властей 10 млрд злотых (порядка $2,5 млрд). Ожидается, что оно завершится в 2028 году.

Ранее сообщалось, что на Украине начали возводить три линии фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров.