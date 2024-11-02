Назвно число сбитых за сутки БПЛА над российскими регионами

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации российского военного ведомства, в течение дня были уничтожены три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, еще один был сбит над Брянской областью.

Основная часть БПЛА была уничтожена в течение прошедшей ночи. По данным МО РФ, перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата, из них 36 сбиты над территорией Курской области, 20 - над Брянской областью, 12 - над Республикой Крым, 8 - над Воронежской областью, 4 - над Орловской областью и 3 - над Белгородской областью.