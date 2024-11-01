В Севастополе нашли обломки от западных ракет

В лесу Севастополя нашли шесть суббоеприпасов западного производства. Обломки от ракет уничтожили специалисты МЧС России, сообщило ведомство в Telegram-канале.

Осколки боеприпасов нашел грибник. Он увидел в листве металлический круглый предмет, размер которого совпадал с теннисным мячом. Специалисты МЧС установили, что найденные суббоеприпасы содержатся в баллистических ракетах, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпускают по Крыму.

«Суббоеприпас опасен тем, что при любом механическом воздействии на него: шевелении, переноске – происходит детонация. Он разлетается на мелкие осколки. Радиус поражения — около 20 метров», — пояснил замначальника спецподразделения МЧС России Арсен Смаилов.

Специалисты после находки местного грибника также обнаружили еще пять образцов вооружения противника и уничтожили их. В работе принимали участие 15 человек и 5 единиц техники, обследование леса продолжается.

В августе Севастополь попал под удар ВСУ американскими ракетами ATACMS, из-за чего по городу оказалось разбросано большое число суббоеприпасов. На улице Симонка в Севастополе фугасная часть ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома и застряла на техническом этаже, а часть суббоеприпасов от сбитой АTACMS упала на проспекте Генерала Острякова.