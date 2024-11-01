ВС России в октябре добились самых крупных успехов на фронте с лета 2022 года, потому что линии обороны украинской армии прогнулись под постоянным давлением. Об этом написало издание New York Times, ссылаясь на экспертов.

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— Быстрое продвижение РФ — это разительное изменение ситуации прошлого года, когда линии фронта оставались статичными. Но тупик, который определил 2023 год, заложил основу для недавнего прогресса России, — сказано в статье.

Отмечается, что ВСУ страдают от нехватки личного состава, из-за этого они значительно уступают по численности на поле боя.

— Многие подразделения, которые сейчас укомплектовывают линию фронта в Донбассе, состоят из представителей теробороны Украины — гражданских лиц, которые добровольно пошли сражаться, но не имеют профподготовки, — сообщил аналитик Французского фонда стратегических исследований Винсента Турре.

Военный эксперт Паси Паройнен заявил, что в августе оборонительные линии ВСУ дали трещину, и российские войска быстро продвинулась на 10 миль (16 километров) в направлении Покровска.

— Непрекращающиеся атаки, которые украинские силы должны отражать, напоминают игру «бей крота», когда новые кризисные точки возникают быстрее, чем с ними можно справиться, — высказался он.

Обучавший военных ВСУ британский офицер пожаловался, что они отказываются принимать западную тактику. Об этом 30 октября сообщила газета The Telegraph.