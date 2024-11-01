Пленный рассказал о вербовке заключенных в ВСУ под угрозой пыток

Осужденных из колонии в Харькове вербовали в воюющую под Покровском 58-ю бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) под угрозой пыток. Об этом пленный украинский военнослужащий и бывший заключенный Максим Мусиев рассказал РИА Новости.

«Забрали меня с места лишения свободы. Приехали покупатели. К нам братва пришла с лагеря. Они пообщались. Нам предлагали идти служить в армию и говорили, что все будут стоять на обеспечении. Они [покупатели] уехали, нас обратно собрали блатные и сказали, что если не хотите идти в армию, будете платить деньги на "общак" и будем ломать конечности», — сообщил он.

Мусиец подчеркнул, что для пыток в колонии применяли дубовые палки. Заключенных жестоко избивали, а одного из знакомых пленного, по его словам, избили до полусмерти.

Ранее пленный военнослужащий сообщил, что людей, которые были мобилизованы в ВСУ из тюрем, часто оскорбляли и избивали.