Украинскую пехоту в Запорожской области уничтожили комплексом «Фагот»

Российские военные уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Фагот» в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

Военнослужащие группировки войск «Днепр» на ореховском направлении выдвинулись на огневую точку при помощи квадроцикла, а затем отработали ПТРК по противнику. «Один из последних налетов лишил ВСУ порядка пяти военнослужащих», — указали в Минобороны.

Отмечается, что в подразделениях группировки войск «Днепр» операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и дронов ведут постоянное наблюдение за действиями ВСУ.

Ранее у «Фагота» устранили недостаток. Он получил дистанционное управление, благодаря чему его оператор может находиться на безопасном расстоянии от ПТРК в момент совершения выстрела.