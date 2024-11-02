Ударные дроны взорвали командный пункт ВСУ в Харьковской области

Бойцы группировки войск «Запад» мотострелкового подразделения гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» нанесли удары беспилотниками по позициям ВСУ в Харьковской области.

Минобороны России опубликовало видео объективного контроля результатов боевого применения FPV-дронов.

На этот раз расчет беспилотных летательных аппаратов уничтожил командный пункт противника, место взлета БПЛА ВСУ и пулеметную точку. Это облегчило нашим штурмовым подразделениям выход на более выгодные позиции в Харьковской области.

Подразделения Западной группировки войск ударами БПЛА поддерживают действия штурмовых групп. Военнослужащие успешно применяют беспилотники, чтобы обнаружить цели противника.

Дроны уничтожают технику и личный состав ВСУ в укрытиях в лесопосадках и на открытой местности.