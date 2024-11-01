Израиль нанес удары по пригороду Бейрута

Израильские военные атаковали южный пригород Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в общей сложности было нанесено три удара. Позднее стало известно о еще трех мощных ударах. Отмечается, что звуки взрывов были слышны и в центре столицы Ливана.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированный авиаудар по востоку Ливана. Под обстрел попали 18 населенных пунктов страны. В результате случившегося пострадали сто человек, еще 61 не выжили.

До этого ливанское движение «Хезболла» выпустило около 135 снарядов по Израилю.