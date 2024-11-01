У стран Запада нет «плана Б» по Украине после выборов президента США. Об этом в Лоуренс Уилкерсон.

По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) также не имеют запасного плана и намерены «бросать оружие и бежать».

«Либо вперед сдаваться в плен с белым флагом, либо назад, чтобы найти свои семьи», — сказал эксперт.

Он также отметил, что страны НАТО сами довели ситуацию на Украине до критического состояния. Экс-полковник добавил, что сейчас Запад делает вид, что ничего не происходит, предпочитая не обращать внимание на тяжелое положение ВСУ.

Ранее Лоуренс Уилкерсон предположил, что на Украине произойдет переворот.