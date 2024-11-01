Губернатор: в Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом

В Брянске беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал многоквартирный дом, сообщил губернатор Александр Богомаз.

В результате пострадал один из жителей дома. На одном из этажей здания повреждены оконные рамы, балкон и фасад.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Информация о последствиях уточняется.

Средства ПВО нейтрализовали четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа, добавил глава региона.