Глава Харьковской администрации Синегубов сообщил о пожаре в городе Дергачи

Пожар произошел в городе Дергачи, расположенном в Харьковской области на Украине, после взрывов. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что профильные службы выехали на осмотр места происшествия. Синегубов добавил, что второй взрыв был зафиксирован в окрестностях Харькова, в текущий момент детали произошедшего выясняются. 27 октября серия взрывов произошла в Харькове на Украине во время воздушной тревоги.

Ночью 27 октября украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Киеве и городе Конотопе в Сумской области Украины. Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.