Над Воронежской областью сбили несколько БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Воронежской областью. Предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

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"Дежурными средствами ПВО и силами РЭБ на территории Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Оперативные службы оповещены", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что опасность атаки БПЛА сохраняется.