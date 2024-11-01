КНДР запустила новейшую ракету "Хвасон-19" в Японское море

Вооруженные силы Северной Кореи накануне запустили в Японское море новейшую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-19". Об этом сообщает информационное агентство "Рёнхап".

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Официально эта информация не подтверждалась представителями КНДР, тем более, что последняя известная модификация МБР на вооружении северокорейской армии называется "Хвасон-17", появившаяся в 2020 году. До этого истребители США и Южной Кореи отрабатывали удар по объектам на территории КНДР в рамках совместных учений.

В ночь на четверг, 31 октября, Вооруженные силы КНДР запустили баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщило южнокорейское информационное агентство "Рёнхап" со ссылкой на национальный комитет начальников штабов. Позже стало известно, что баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей, упала в море в районе Хоккайдо. Об этом заявил министр обороны Японии Гэн Накатани на экстренном заседании кабинета министров. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба добавил, что ущерба японской территории или населению не было.